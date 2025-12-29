Kim Jong Un überwacht Marschflugkörperstarts: "Unbegrenzte" Entwicklung nuklearer Kampfkräfte

HQ

Nordkoreas Führer Kim Jong Un überwachte am Sonntag laut Staatsmedien den Start von Langstrecken-strategischen Marschflugkörpern und bezeichnete die Übungen als Test der nuklearen Abschreckung und Gegenangriffsfähigkeit des Landes.

Das südkoreanische Militär bestätigte, mehrere Marschflugkörperstarts aus dem Raum Sunan bei Pjöngjang entdeckt zu haben, und bezeichnete sie als destabilisierend für die koreanische Halbinsel.

"Unbegrenzte" Entwicklung nuklearer Kampfkräfte

KCNA sagte, Kim habe seine Zufriedenheit mit den Starts geäußert und versprach, die "unbegrenzte" Entwicklung der nordkoreanischen nuklearen Kampfkräfte fortzusetzen, wobei zunehmende Sicherheitsbedrohungen verwiesen werden.

Analysten gingen davon aus, dass die Tests wahrscheinlich aufgerüstete Marschflugkörper betrafen, die sowohl konventionelle als auch nukleare Sprengköpfe tragen können. Südkoreanische Beamte warnten, dass weitere Starts um den Neujahrstag herum folgen könnten.