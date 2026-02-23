Kim Jong Un wird als nordkoreanischer Parteivorsitzender mit "schweren und dringenden historischen Aufgaben" wiederernannt

HQ

Nordkoreas Kim Jong Un wurde laut staatlichen Medien am Sonntag als Generalsekretär der regierenden Arbeiterpartei wiedergewählt. Der Parteikongress in Pjöngjang, der alle fünf Jahre stattfand, brachte rund 5.000 Mitglieder zusammen und unterstrich den anhaltenden Fokus des Regimes auf Atomwaffen und militärische Stärke. KCNA sagte, Kim habe die Nuklearstreitkräfte des Landes "radikal verbessert", die trotz internationaler Sanktionen weiterhin zentral für die Abschreckungsstrategie bleiben.

In seiner Eröffnungsrede versprach Kim, Nordkoreas Wirtschaft zu stärken und den Lebensstandard der Bürger zu verbessern, und bezeichnete diese Ziele als "schwere und dringende historische Aufgaben". Der Kongress erlebte zudem eine umfassende Umbildung des Parteipräsidiums, wobei mehr als die Hälfte der 39 Vorstandsmitglieder seit 2021 ersetzt wurde. Beobachter beobachten, ob Kims Tochter, Kim Ju Ae, die zu seiner Erbin ernannt wurde, in Zukunft eine prominentere Rolle spielen wird.

Die Ankündigung wurde von Xi Jinping beglückwünscht, der Chinas Engagement zur Stärkung der Beziehungen zu Pjöngjang bekräftigte und dabei das Atomprogramm des Landes sowie die wachsenden Verbindungen zu Wladimir Putin aufmerksam beobachtete. Die Wiederernennung signalisiert Kontinuität in Nordkoreas Führung und seinen strategischen Prioritäten sowohl im In- als auch im Inland...