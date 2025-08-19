Gamereactor

Kim Jong Un drängt auf Nordkoreas nukleare Expansion

Der nordkoreanische Führer verurteilt die Übungen der Alliierten als Kriegsvorbereitungen.

Die neuesten Nachrichten über Nordkorea. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat auf einen raschen Ausbau der nuklearen Fähigkeiten seines Landes gedrängt und die gemeinsamen Militärübungen der Vereinigten Staaten und Südkoreas als feindliche Akte verurteilt.

Die Übungen stellten einen "klaren Ausdruck ihrer Absicht dar, Nordkorea gegenüber äußerst feindselig und konfrontativ zu bleiben", sagte Kim Jong Un während seines Besuchs auf einem Marinezerstörer am Montag, wie aus der englischen Version seiner Kommentare von KCNA hervorgeht.

Die groß angelegten Übungen, die von Seoul und Washington als defensiv bezeichnet wurden, wurden von Pjöngjang als Probe für eine Invasion gebrandmarkt, wobei Kim warnte, dass das Sicherheitsklima eine stärkere nukleare Aufrüstung erfordere.

Unterdessen bezweifeln Analysten, dass Nordkorea sich auf Seouls Versuche zur Entspannung einlassen wird, während sich die bevorstehenden Gespräche zwischen Washington und Seoul voraussichtlich stark auf Pjöngjangs Atomprogramm konzentrieren werden.

26. April 2019 - Wladiwostok, Region Primorje - Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un während der Zeremonie der Blumen- und Kranzniederlegung am Denkmal des ewigen Feuers in Wladiwostok

