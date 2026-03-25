Kim Jong Un begrüßt Lukaschenko

HQ

Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un empfing den belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko in Pjöngjang zu einer aufwendigen Zeremonie, darunter eine Kavallerieeskorte und einen 21-Schuss-Salut, was die wachsenden Verbindungen zwischen zwei engen Verbündeten Wladimirs Putins unterstreicht. Der Besuch unterstreicht die vertiefende Zusammenarbeit zwischen den Ländern, die beide Russlands Krieg in der Ukraine unterstützt haben.

Es wird erwartet, dass die Gespräche zwischen den beiden Staatschefs zu einem neuen Freundschafts- und Kooperationsabkommen führen, da beide Nationen trotz schwerer internationaler Sanktionen die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen stärken wollen. Belarus hat Moskaus Invasion unterstützt, indem es sein Gebiet als Startrampe genutzt hat, während Nordkorea Munition und Truppen zur Unterstützung russischer Operationen bereitgestellt hat.

Beamte räumten ein, dass der derzeitige Handel zwischen den beiden Ländern weiterhin begrenzt ist, verwiesen jedoch auf das potenzielle Wachstum in Bereichen wie Lebensmittel und Pharma. Kritiker, darunter belarussische Oppositionsfiguren, wiesen den Gipfel weitgehend als symbolisch zurück, um zu zeigen, dass die beiden Regierungen international nicht isoliert sind.

Das Treffen findet auch vor dem Hintergrund von erneuten diplomatischen Aktivitäten statt, an der Donald Trump beteiligt ist, der zuvor mit beiden Führern in Kontakt war. Lukaschenkos Besuch folgt auf jüngste Gespräche mit einem US-Gesandten und findet statt, während Washington begonnen hat, einige Sanktionen gegen Belarus im Austausch für die Freilassung politischer Gefangener zu lockern.