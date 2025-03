Killzone Komponist möchte ein Remaster sehen

Während Entwickler Guerrilla Games das Horizon-Franchise für Sony weiter aufbaut, scheint es, dass Killzone auf der Strecke geblieben ist. Die Shooter-Serie hat immer noch viele Fans, die irgendetwas wollen, alles von Killzone, und sie sind nicht allein.

Der Komponist von Killzone und Horizon Joris de Man sagte gegenüber VideoGamer, dass er hofft, dass die Spiele eines Tages neu gemastert werden, aber nicht viel an eine Fortsetzung glaubt. "Ich weiß, dass es Petitionen dafür gegeben hat", sagte er. "Ich weiß nicht, ob es jemals passieren wird. Ich hoffe, dass es das wird, weil ich denke, dass es ein ziemlich ikonisches Franchise ist, aber ich denke auch, dass es die Sensibilitäten und die Verschiebung dessen, was die Leute wollen, berücksichtigen muss, weil es in gewisser Weise ziemlich düster ist."

"Ich weiß nicht, ob die Leute davon abgerückt sind und etwas wollen. Ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute etwas Lässigeres wollen, ein bisschen schneller", fuhr er fort.

Viele PlayStation-Fans sind nach wie vor hungrig nach Remastern, sei es nach Killzone oder einem anderen Titel wie Bloodborne, der immer wieder in Remaster-Gesprächen landet. Wenn man bedenkt, dass Sony mit der Wiederveröffentlichung von Titeln wie The Last of Us Erfolg hatte, gibt es vielleicht noch Hoffnung, eines Tages eine aufgefrischte Killzone -Trilogie zu sehen.