Killing Floor 3 jetzt für den Start im Juli geplant

Ursprünglich hatten wir erwartet, Killing Floor 3 im März zu spielen, da Tripwire Interactive plante, das Spiel im dritten Monat des Jahres zu veröffentlichen. Aber nach einer Reihe von Spielsitzungen kurz vor dem Debüt, die die Fans ein wenig mehr wollten (auch wenn wir einigermaßen zufrieden waren), wurde die Entscheidung getroffen, das Spiel auf später im Jahr 2025 zu verschieben.

Tatsächlich fehlte für die Verzögerung bis heute ein festes Datum, als kürzlich bestätigt wurde, dass Killing Floor 3 starten und nun am 24. Juli eintreffen wird.

Zu den Änderungen im Spiel erklärte Creative Director Bryan Wynia in einer Pressemitteilung wie folgt: "Wir haben die zusätzliche Entwicklungszeit darauf verwendet, auf das Feedback der Community zu reagieren und sicherzustellen, dass das nächste Kapitel der beliebten Kult-Action-/Horror-Franchise unserer gemeinsamen Vision gerecht wird. Die Unterstützung unserer Fans war unglaublich, und da der neue Veröffentlichungstermin am 24. Juli in Sicht ist, freuen wir uns, diese Vision den Spielern nicht nur bei der Veröffentlichung zu vermitteln, sondern auch durch die kontinuierliche Unterstützung neuer Funktionen und Inhalte, die ein Markenzeichen unseres Studios sind."

Andernfalls wurde uns mitgeteilt, dass die Vorbestellungen für die verschiedenen Editionen des Spiels wieder aufgenommen wurden, was bedeutet, dass es bis zur Ankunft im Juli mit Volldampf weitergeht.