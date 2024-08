Killing Floor 3 Hands-on-Vorschau: Zombies auf höchstem Niveau

HQ

Es gibt heute viele wellenbasierte Hordenspiele. Egal, ob es sich um definierte Titel wie Zombie Army oder Orcs Must Die! handelt oder sogar um größere Projekte mit Spielmodi, die ein ähnliches Erlebnis bieten, sei es Call of Duty Zombies oder Gears of War Horde, es gibt viele Möglichkeiten, sich hinzuknien und Runde für Runde gegen furchterregende Monstrositäten zu kämpfen. Nur wenige sind jedoch so kompromisslos herausfordernd und gewalttätig wie die von Killing Floor, und in naher Zukunft werden die verrückten Wissenschaftler von Tripwire den nächsten Teil dieser Franchise vorstellen, einen Titel, der einfach als Killing Floor 3 bekannt ist.

Für alle, die es nicht wissen: Killing Floor 3 ist im Grunde Call of Duty 's Zombies aufgedreht auf elf. In diesem Titel geht es darum, ein Team zu bilden, eine Vielzahl von Fallen und Waffen auszurüsten und zu kaufen und diese Ausrüstung dann zu nutzen, um Wellen von unbezwingbaren und schrecklichen biologischen Albträumen zu überleben. Es gibt traditionellere und typischere Monster, aber auch eine ganze Reihe von technologisch geprägten Albträumen, die jede Strategie, die Sie und Ihr Team in die Praxis umsetzen, über den Haufen werfen. Und das vielleicht auch, weil ich mir ein bisschen vorgeeilt bin und davon ausgegangen bin, dass die Strategie überhaupt funktioniert hat, was nach den brutalen Standards von Killing Floor und der Herausforderung, die dieses Spiel mit sich bringen kann, höchstwahrscheinlich nach ein oder zwei Minuten auseinandergefallen ist.

Sie sehen, Killing Floor 3 verschwendet keine Zeit damit, die Reihe zu bejahen, zu der es gehört. Dies ist nicht Zombies oder GoWs Horde, wo du einen Bereich halten oder die Feinde in eine bestimmte Bewegung versetzen kannst, um sicherzustellen, dass sie aufgrund ihrer vorhersehbaren Aktionen genau das tun, was du willst. Wir sprechen auch nicht von Monstern vom Typ World War Z, die dich mit Zahlen überwältigen, aber dann beweisen, dass sie kein Rückgrat haben. Die Zeds von Killing Floor 3 sind so konzipiert, dass sie... Tötet man, können sie an Wänden kriechen, dich aus allen Winkeln angreifen und erscheinen in so großer Zahl, dass das Durchqueren von engen Korridoren bald zu einer großen Herausforderung wird.

Die (verdrehten) Leute von Tripwire wollen, dass du trotzdem Spaß daran hast, Löcher in diese biologischen Monster zu schnitzen, weshalb es unzählige Möglichkeiten gibt, sie in Stücke zu reißen. Es gibt mehrere Klassen, die jeweils etwas anderes in die Gleichung einbringen, aber dies ist kein starres System, da du frei tauschen und Gegenstände aus den verschiedenen Klassen erwerben kannst, ohne dass es zu ernsthaften Auswirkungen kommt. Wenn du nach ein paar Runden es leid bist, eine Schrotflinte zu benutzen und stattdessen eine MP magst, kannst du verdiente Credits ausgeben und ohne Probleme den Waffentyp wechseln. Und gleichzeitig kannst du eine Version der Waffe mit verschiedenen Aufsätzen erwerben, die den Weg zu besserer Genauigkeit, Brandpatronen, Durchschlagspatronen, langsameren, aber härter treffenden Kugeln, einem größeren Magazin und einem anderen Visier ebnen. Was auch immer Sie wollen, und Sie können wahrscheinlich eine Waffe mit diesem Aufsatz bekommen, der zufällig darauf aufgebaut ist.

Wenn du dies mit Fallen kombinierst, die dazu gedacht sind, Zeds zu verlangsamen oder brutal in Stücke zu hacken, seien es elektrische Fallen, um sie zu schocken, oder explosive Minen, und Möglichkeiten, mit der Umgebung zu interagieren, um dies zu deinem Vorteil zu nutzen (z. B. das Aktivieren von Lüftern oder deaktivierte Türme), sind alle Teile in Killing Floor 3 an Ort und Stelle, um sicherzustellen, dass du beim Ausschalten von Zeds einen absoluten Riesenspaß hast.

Aber was würde das alles nützen, wenn Killing Floor 3 sich hart und unbefriedigend anfühlen würde? Nach dem kurzen Vorgeschmack, den ich auf der Gamescom hatte, kann ich mit größter Zuversicht sagen, dass das Team von Tripwire Wunder vollbracht hat, indem es eine Steuerungssuite entwickelt hat, die sich reaktionsschnell und flüssig anfühlt. Du kannst hüpfen und Hindernisse überwinden, rutschen, im Nahkampf kämpfen, um Bedrohungen zurückzudrängen, und das alles zusätzlich zum Laufen und Schießen und der Nutzung eines Systems, das dich dazu bringen will, in Bewegung zu bleiben, und dich im Allgemeinen bestraft, wenn du zu viel Zeit damit verbringst, auf das Visier zu zielen. Das heißt aber nicht, dass das nicht wichtig ist. Die Zeds haben eine sehr authentische anatomische Struktur und das bedeutet, dass der schnellste Weg, einen Feind zu erledigen, darin besteht, seine Schwachstellen ins Visier zu nehmen, die im Allgemeinen schwer zu treffen sind. Erst wenn du versuchst, direkt zwischen den Augen eines Zeds zu zielen, merkst du, wie schwierig das werden kann, wenn hundert Zeds auf dich niederprasseln...

Obwohl es nur ein kleines Beispiel dafür war, was Killing Floor 3 auf den Tisch bringen wird, das ich testen durfte, hat es mich aufgeregt. Die Schleife und das Kern-Gameplay schienen einen Grad an Raffinesse zu haben, der mühelos unterhielt und das Abschießen von Zeds ohne große Pause spannend und anspruchsvoll zugleich machte. Tripwire hat noch kein festes Datum festgelegt, wann Killing Floor 3 erscheinen wird, aber wann immer es soweit ist, kannst du dir auf ein gewalttätiges, blutiges und intensives Action-Erlebnis verlassen, egal ob du alleine oder mit einem Team spielst.