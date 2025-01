Killing Floor 3 erscheint im März für PC und Konsolen

HQ

Tripwire Interactive hat das genaue Veröffentlichungsdatum für Killing Floor 3 bestätigt. Der Action-Dreiteiler wird bereits am 25. März 2025 auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen, und da dieses Datum immer näher rückt, hat der Entwickler/Publisher einen neuen Trailer für das Spiel geteilt und auch die verschiedenen Editionen des Spiels bestätigt, die verfügbar sein werden.

HQ

Zusätzlich zu Killing Floor 3, die jetzt vorbestellt werden können, wobei Vorbesteller Zugang zu den Flatline Tactical Bundle erhalten, die einen Flatine Waffen-Skin, ein Fear the Reaper -Schmuckstück und die Special Action Force -Spielerkarte enthalten, wird es zwei Hauptversionen für den Einzelhandel und drei digitale Haupteditionen für das Spiel geben.

Der Standard bietet lediglich das Spiel selbst und ggf. den Vorbestellerbonus an. Die zweite Einzelhandelsausgabe wird dann als Day 1 Edition bekannt sein und enthält nicht nur die Flatline Tactical Bundle, sondern auch die Clamefield Patrol Specialist Skins Pack für weitere kosmetische Optionen.

Was die digitale Seite der Dinge betrifft, so umfassen die beiden anderen Varianten zusätzlich zur Standardversion die Deluxe Edition, die die Sätze Shadow Agent Specialist and Weapon Skin, die Launch Nightfall Supply Pass und 1000 Creds enthält, und die andere ist als Elite Nightfall Edition bekannt und enthält alles darüber, außer auch die Year 1 Premium Nightfall Supply Pass Access (die vier Durchgänge im ersten Jahr des Spiels umfasst) und 3000 Creds zum Ausgeben Auch.

In Bezug auf die Preisgestaltung wird uns gesagt:



Standard - 39,99 $/39,99 €/34,99 £



Tag 1 Ausgabe - 39,99 $/39,99 €/34,99 £



Deluxe Edition - 59,99 $ (weltweite Preise TBC)



Elite Nightfall Edition - 79,99 $ (weltweite Preise TBC)



Andernfalls können sich Fans für eine geschlossene Beta anmelden, die zwischen dem 20. und 24. Februar stattfindet und in der ein Teil des Spiels zum Testen und Erleben zur Verfügung steht.