Killing Floor 3 bringt das Blut in diesem letzten Trailer

Am 24. Juli ist es soweit - noch knapp eine Woche - wenn Tripwire das dritte Kapitel der blutgetränkten Killing Floor-Saga veröffentlicht. Und um die bevorstehende Veröffentlichung zu feiern, haben sie einen neuen Trailer veröffentlicht, der vollgepackt ist mit brutaler, adrenalingeladener Action, die von wandelnden Albträumen nur so wimmelt.

Killing Floor 3 spielt im Jahr 2091, siebzig Jahre nach den Ereignissen des zweiten Spiels (für diejenigen, die sich immer noch für die Erzählung interessieren). Als einer von bis zu sechs Nightfall-Spezialisten ist es deine Aufgabe, das von Zed verseuchte Chaos aufzuräumen. Die Spieler können sich auf ein ganzes Arsenal an neuen Waffen, Charakteren und Karten freuen - zusammen mit einem Fortschrittssystem zum Freischalten von Fähigkeiten, Waffenmods und vielem mehr.

Visuell steigert das Spiel die Wiedergabetreue der Unreal Engine 5, komplett mit grotesker Body-Horror-Ästhetik, die sich großzügig an der Popkultur orientiert - insbesondere an den Kreationen von Clive Barker. Bei der Veröffentlichung können die Spieler in sieben Karten eintauchen, sich drei Bossen stellen, aus drei Schwierigkeitsstufen wählen und jeden Spezialisten in 30 Stufen aufleveln. Hoffentlich genug Inhalt, um Sie eine Weile zu beschäftigen.

Also... Werden Sie in Killing Floor 3 eintauchen?