HQ

Ein Horror-Thema, Dunkelheit, Explosionen, Panik und starke Zusammenarbeit. Diese Elemente sind alle typisch für die Killing Floor -Reihe und sind auch im brandneuen Killing Floor 3 vorhanden, aber die große Frage ist, ob dieses brandneue Spiel letztendlich genug frischen Inhalt bietet? Es ist schon eine Weile her, dass wir viel Zeit mit dem Vorgänger verbracht haben, und basierend darauf fühlt sich diese Erfahrung frisch und neu an.

HQ

Wie zu erwarten, besteht die Idee von Killing Floor 3 darin, zu überleben, entweder alleine oder mit einem Team von bis zu sechs Spielern. Dies geschieht Welle für Welle, wobei Zeds massenhaft angreifen, aber manchmal auch von größeren Monstern unterstützt werden. Tripwire ist in dieser Hinsicht gelungen, da es mehrere verschiedene Bedrohungen gibt, die unter anderem an die Spezialfeinde aus der Reihen Doom und Left For Dead erinnern.

Laut Tripwire werden zum Launch sieben verschiedene Karten verfügbar sein, die auf den ersten Eindrücken vor allem in Bezug auf die Höhenunterschiede recht umfangreich erscheinen. Ein bekanntes System aus dem vorherigen Teil sammelt die Bargeldreserven des Spielers durch verursachten Schaden auf Zeds an, der unter anderem zum Aufrüsten von Waffen verwendet werden kann. Jede Karte ist außerdem mit taktischen Ausrüstungspunkten übersät, die im besten Fall Lebensretter sein können, da sie unter anderem Wachgewehre, Seilrutschen und Rüstungspakete enthalten, jedoch zum Öffnen spezielle Werkzeuge erfordern, die auch mit der gesammelten Währung gekauft werden können.

Werbung:

Auf dem Papier ist die Idee stark, aber im Vergleich zu Killing Floor 2 fühlte sich der Vorgänger selbst in der Beta-Phase, in der das schnelle Tempo, die beengten Räume und die Kreaturengeräusche ein ständiges Gefühl des Unbehagens erzeugten, viel ausgefeilter an. Killing Floor 3 ist von Natur aus etwas dunkler, aber gleichzeitig gelassener, wobei die Befriedigung vor allem vom Mulchen der Köpfe und Körperteile von Zeds kommt. Nahkämpfe sind sicherlich spektakulär, wenn es einem Monster gelingt, dich aus einem toten Winkel heraus zu überraschen, was zu einer köstlichen Todesanimation führt, aber Momente wie diese, die den Angstfaktor erhöhen, sind öfter nötig. Außerdem sieht das Spiel großartig aus, aber die Animation der Monster könnte mehr Ausdruckskraft gebrauchen, um sie wirklich furchterregend zu machen.

Im besten Fall kann der Adrenalinschub berauschend sein, wenn ein schwer angeschlagenes Team eine Flutwelle von Zeds überlebt, um die nächste Stufe zu erreichen und seine Ausrüstung im Laden aufzufüllen, aber der Nachgeschmack hält nicht lange an und die Stimmung normalisiert sich zu schnell wieder. Die Waffengeräusche sind jedoch zufriedenstellend, insbesondere beim Bedienen größerer Werkzeuge, was zumindest vorübergehend ein Gefühl des Nervenkitzels erzeugt. Als bekannter Bonus des Vorgängers aktiviert ein kritischer Treffer manchmal einen Zeitlupenmodus, der Spieler zufrieden stellt, die im präzisen Schießen geübt sind. Auch die gelegentliche Nutzung der Umgebung kommt als gutes Feature rüber, da die Massenzerstörung durch angreifende Kreaturen einen leicht von Ohr zu Ohr zum Grinsen bringen wird.

Es sollte jedoch daran erinnert werden, dass das zweite Spiel vor langer Zeit veröffentlicht wurde und seit diesem Tag viele Änderungen erfahren hat, wobei Tripwire auf das Feedback der Spieler auf einem lobenswerten Niveau hört, um seine Arbeit zu verbessern. Auf dieser Grundlage hat Killing Floor 3 das Potenzial, sich zu einem besseren Spiel zu entwickeln, als es derzeit zu sein scheint. Auf persönlicher Ebene finde ich, dass Ego-Shooter die angenehmste Art von Spiel sind, und trotz seiner Unzulänglichkeiten hat Killing Floor 3 mich immer wieder dazu gebracht, auf das Schlachtfeld zurückzukehren.

Werbung:

Wenn du einfache Shooter im Horror-Stil magst, würde ich nicht sagen, dass dies ein schlechter Kauf ist, auch wenn es in seiner jetzigen Form nicht den gleichen positiven Eindruck hervorruft wie sein Vorgänger. Ich persönlich genieße meine Zeit mit dem Spiel immer noch, trotz seiner Schwächen.