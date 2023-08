Killers of the Flower Moon wird nun eine weltweite IMAX-Veröffentlichung erhalten

HQ

Martin Scorseses Killers of the Flower Moon ist für viele Kinogänger einer der am meisten erwarteten Filme für den Rest des Jahres. Eine Zeit lang sah es jedoch so aus, als würden nur wenige Auserwählte die Chance bekommen, ihn zu sehen, da ursprünglich geplant war, ihn in ausgewählten Kinos zu zeigen.

Jetzt haben sich die Dinge geändert, und laut GamesRadar wird der Film weltweit in die Kinos kommen und auch in IMAX zu sehen sein. In Anbetracht der Tatsache, dass Dune: Part 2 für dieses Jahr nicht in Frage kommt, möchte Killers of the Flower Moon den Kinobesuchern eine andere Art von Kinoerlebnis bieten.

Die Besetzung scheint mit Stars besetzt zu sein, darunter Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons, Brendan Fraser und mehr. Auch bei Scorseses zweitlängster Laufzeit wird es viel zu genießen geben, wenn es im Oktober veröffentlicht wird.