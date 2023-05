Killers of the Flower Moon sieht bereits aus wie ein weiterer Scorsese-Klassiker

HQ

Auch wenn wir nicht zu den Filmfestspielen von Cannes gefahren sind, da einige Filme schon früh auf der Veranstaltung uraufgeführt wurden, erhalten wir dennoch einige Eindrücke von den Filmen, die die Gelegenheit hatten, sie zu sehen.

Ein Film, der früh in Cannes gezeigt wurde, war Scorseses Killers of the Flower Moon. Nach neunminütigen Standing Ovations kann man mit Sicherheit sagen, dass dem Publikum das neueste Werk des gefeierten Regisseurs gefallen hat. Und wenn wir uns die Ergebnisse von Rotten Tomatoes ansehen, können wir sehen, dass die Kritiker dies auch getan haben.

Derzeit liegt Killers of the Flower Moon bei 97 % auf der Review-Aggregator-Website. Dies steht in starkem Kontrast zu dem anderen großen Film, der in Cannes gezeigt wurde, nämlich Indiana Jones und das Zifferblatt des Schicksals. Indys jüngster Auftritt gewann eine weitere Standing Ovation, konnte aber die Kritiker nicht überzeugen, da er jetzt bei faulen 50% liegt.

Killers of the Flower Moon startet diesen Oktober in den Kinos. Werdet ihr zugeschaut haben?