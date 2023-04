Killers of the Flower Moon feiert im Oktober Premiere

Das kommende Killers of the Flower Moon, das von Martin Scorsese inszeniert wird und von Leonardo DiCaprio geleitet wird, ist eine der ersten großen Bemühungen von Apple TV+, einen Film in den Kinos zu veröffentlichen, bevor er auf dem Streaming-Dienst debütiert.

Aber wann der Film tatsächlich kommen wird, das war lange Zeit einfach 2023, bis jetzt. Denn Variety berichtet, dass Killers of the Flower Moon nun für eine Oktober-Premiere angesetzt ist, genauer gesagt am 20. Oktober 2023.

Der Film spielt im Oklahoma der 1920er Jahre und dreht sich um die Verfolgung und Ermordung des Osage-Stammes durch das FBI, wobei der Stamm für seinen Ölreichtum bekannt ist, und basiert auf dem gleichnamigen Roman von David Grann. Neben DiCaprio werden in dem Film auch Robert De Niro, Brendan Fraser, Jesse Plemons und Lily Gladstone zu sehen sein.

Es wurde darauf hingewiesen, dass der Film ab dem 6. Oktober in begrenzten Kinos gezeigt wird, bevor er am 20. Oktober veröffentlicht wird.