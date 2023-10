Killers of the Flower Moon erzielt Martin Scorseses zweitgrößten Kinostart

HQ

Killers of the Flower Moon hat den zweitgrößten Kinostart für den gefeierten Regisseur Martin Scorsese erzielt, der 23 Millionen US-Dollar an den US-Kinokassen und 21 Millionen US-Dollar international einspielte, insgesamt 44 Millionen US-Dollar.

Trotz dieses beeindruckenden Debüts für ein dreieinhalbstündiges Epos war der Film immer noch nicht die beste Veröffentlichung des Wochenendes, und wieder einmal hat Taylor Swift mit ihrem Eras Tour-Film die Oberhand gewonnen.

Zumindest ist das an den US-Kinokassen der Fall, wo der Film des Popstars satte 31 Millionen Dollar einspielte. Es ist ein deutlicher Rückgang gegenüber der Eröffnung, aber immer noch eine Menge Geld für das, was im Wesentlichen ein Film über ein Konzert ist.

