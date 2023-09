Killer Klowns from Outer Space: The Game - Hupen macht viel Spaß

HQ

Asymmetrischer Horror ist ein interessantes Subgenre im Gaming. Dominiert von Dead by Daylight, kann es ziemlich schwierig sein, in die Szene einzudringen, wenn sich ein Spiel so anfühlt, als hätte es das Publikum bereits so fest im Griff. Man muss sich wirklich von der Masse abheben, aber wenn es eine Horror-IP gibt, die genau das tut, dann ist es Killer Klowns from Outer Space.

Ich habe den Originalfilm aus den 80er Jahren nicht gesehen, aber ich war mir immer bewusst, was für ein verrückter Kultklassiker er ist. Wenn Sie keine Ahnung haben, sind im Wesentlichen böse Clowns aus dem Weltraum gekommen (wie der Name schon sagt) und sie wollen Menschen in Zuckerwatte verwandeln, damit sie sich an ihnen laben und schließlich die Clownpocalypse erschaffen können. Im Videospiel kannst du entweder als Clown oder als Mensch in einer 10-Personen-Lobby spielen, in der drei unserer quietschnasigen Freaks gegen sieben Durchschnittsbürger antreten.

Die Clowns sind hier natürlich die Hauptattraktion, aber bevor wir auf all die Dinge eingehen, die sie tun können, scheint es in Killer Klowns from Outer Space: The Game erfrischend, als Mensch zu spielen. Zuerst kannst du dich gegen einen Killer Klown wehren, indem du Waffen, die du auf dem Boden findest, verwendest, um die Aliens zu betäuben, die dich verfolgen. Wenn du es schaffst, ihre Schwachstellen (ihre Quietschnasen) zu treffen, kannst du sogar einen Clown aus dem Spiel nehmen. In der kurzen Zeit, die wir damit verbracht haben, konnten wir nicht sehen, ob Killerklowns respawnen oder ob man einen Zermürbungskrieg gegen sie gewinnen kann, aber es ist schön zu sehen, dass man nicht völlig hilflos sein wird.

Selbst wenn man stirbt, ist es nicht das Ende für menschliche Spieler, etwas, das ich als eine schöne Abwechslung zu Dead by Daylight empfand, wo man, sobald man getötet wurde, nicht viel zu tun hat, außer auf seinem Handy zu scrollen oder jemand anderen in seinem Team zu beobachten. Als Mensch in Killer Klowns from Outer Space: The Game kannst du Minispiele abschließen, um deinem Team zu helfen, mit der Chance, eine Wiederbelebungskarte zu erhalten, die dich wieder ins Spiel bringt. Diese Minispiele fühlen sich an, als wären sie darauf ausgelegt, die Momente zu schaffen, an die du dich noch lange erinnern wirst, diese Clutch-Spiele, bei denen du es gerade schaffst, zum perfekten Zeitpunkt eine Wiederbelebung zu erhalten, um dein Team zu retten.

Wie bereits erwähnt, sind die Killer Klowns hier die wahren Stars der Show. Wenn du als einer der wenigen Clowns spielst, erhältst du im Laufe des Spiels besondere Affinitäten und Fähigkeiten. Einige von ihnen sind extrem stark, wie z. B. die Fähigkeit, in den Himmel zu springen und auf ahnungsloser Beute zu landen, sowie sich in einen unglaublich schnellen Pizzakarton zu verwandeln, der sich auf der Karte tarnen und dann einen mächtigen Angriff gegen Ihre menschlichen Feinde ausführen kann. In Bezug auf die Grundausrüstung sind Sie mit einer Laserpistole und Boxhandschuhen ausgestattet. Deine Laserpistole bedeckt die Menschen mit Zuckerwatte, während deine Handschuhe sie direkt ermorden, was zu einer urkomischen und lächerlichen Klowntality-Animation führt.

Die Killer Klowns sind eindeutig im Vorteil, aber sie sind, wie bereits erwähnt, nicht unfehlbar, was selbst bei diesem asymmetrischen Spielstil ein gewisses Gleichgewicht bringt. Als Clown bist du auch nicht nur darauf aus, zu töten, denn sobald du deine Beute in eine beträchtliche Portion Zuckerwatte verwandelt hast, kannst du sie an eine Maschine anschließen, die sie in einen Lakaien verwandelt, einen KI-Diener, der die verbleibenden Menschen betäuben und sie leichter töten kann. Indem du die Menschen in Lakaien verwandelst, förderst du außerdem den Fortschritt der Klownpocalypse, deinem ultimativen Ziel, das, wenn es erreicht wird, ein Spiel sofort beenden kann.

Etwas, worüber ich mich in Killer Klowns from Outer Space: The Game gewundert habe, war, warum die Killer Klowns nicht einfach ihre Boxhandschuhe benutzen würden. Natürlich hast du noch ein anderes Ziel zu erreichen, aber du kannst einen Menschen mit den Klowntalities aus dem Spiel fegen, während du riskierst, dass er entkommt, wenn du ihn in Zuckerwatte steckst, entweder alleine oder mit einem Freund. Es gab nicht wirklich eine gute Antwort darauf, warum man sich nicht einfach beeilen würde, seine Feinde zu töten, abgesehen davon, dass es den Spaß ruinieren könnte.

Aber so wie es im Moment aussieht, scheint Killer Klowns from Outer Space: The Game frischen Wind in den asymmetrischen Horror zu bringen. Es zeichnet sich durch viele seiner Mechaniken und seinen verrückten Stil aus, der weniger darauf abzielt, den Spieler zu erschrecken, als vielmehr darauf, ihm eine gute Zeit zu bereiten. Ich frage mich, ob der Spaß stundenlang dauern kann oder ob es sich um eine Party handelt, die schnell abklingt, aber die Antwort auf diese Frage muss 2024 kommen, wenn das Spiel vollständig veröffentlicht wird.