Killer Instinct bekommt eine Anniversary Edition

Heute feierte die Xbox One ihr zehnjähriges Jubiläum und damit auch die Spiele, die an Tag 1 zusammen mit der Konsole veröffentlicht wurden. Einer dieser Titel war Killer Instinct, der es schaffte, ein ziemliches Publikum zu gewinnen und sogar ein Spiel war, an dem man während der Evolution Championship Series 2015 teilnehmen konnte.

Die Iron Galaxy Studios feierten das zehnjährige Jubiläum mit einem Twich-Stream, in dem sie Killer Instinct: Anniversary Edition präsentierten, die bereits im August angekündigt wurde. Es enthält alle 29 veröffentlichten Kämpfer sowie viele Extras (XP-Booster, kosmetische Gegenstände und mehr). Um die Dinge noch besser zu machen, ist diese neue Version kostenlos für alle, die Killer Instinct: Definitive Edition besitzen (die derzeit stark reduziert ist und für 13,19 € / 11,05 £ erhältlich sein wird). Steam bekommt auch eine Free-to-Play-Version von Killer Instinct, etwas, das hoffentlich die Spielerbasis vergrößern wird.

Vielleicht ist es an der Zeit, zu Killer Instinct zurückzukehren?