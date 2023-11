Killer Instinct bekommt ein großes Update

HQ

Gestern berichteten wir, dass Killer Instinct eine Anniversary Edition erhält, um zu feiern, dass das Spiel vor ein paar Tagen 10 Jahre alt geworden ist, und es enthält alle Hauptcharaktere sowie einige Extras.

Aber das ist nicht die einzige Neuerung, die die Iron Galaxy Studios für uns auf Lager haben, denn das erste große Update seit 2018 wurde bestätigt. Es enthält Fehlerbehebungen, aber vor allem auch Änderungen an den Charakteren. Das Team sagt, dass sie dankbar sind, nach so vielen Jahren zum Killer Instinct zurückkehren zu können, und erklärt, was das ultimative Ziel dieses Updates ist:

"Das Ziel dieses Balance-Updates ist es, die Frustrationen einiger der stärksten Charaktere des Spiels zu reduzieren und gleichzeitig den Charakteren ein wenig Liebe zu geben, die auch nach 5 Jahren Anstrengung des Spielers dazu neigen, Probleme zu haben. Nicht jeder Charakter erhält Änderungen, und die kommenden Änderungen werden in den meisten Fällen keinen großen Einfluss auf deinen Spielstil haben. Wenn dein Charakter keine Änderungen erhalten hat, denke daran, dass einige deiner schwierigeren Matchups möglicherweise einfacher geworden sind! Wir hoffen, dass diese Änderungen der Wettkampfszene von KI neues Leben einhauchen werden, und wir freuen uns darauf, euch bei Wettkämpfen zuzusehen, solange ihr noch Spaß dabei habt."

Die bemerkenswertesten Änderungen wurden an Jago und Spinal vorgenommen, die nun in mehrfacher Hinsicht verbessert wurden, während Glacius mit einer ganzen Reihe von Nerfs belegt wurde. Es gibt auch viele andere Anpassungen, schau dir diesen Weg an, um zu sehen, was sie mit deinem Hauptkämpfer gemacht haben.

Wir haben noch kein Veröffentlichungsdatum für das Update, aber wir gehen davon aus, dass wir nicht lange warten müssen.