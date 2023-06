Wenn Sie etwas älter sind, erinnern Sie sich vielleicht an die TV-Serie "A Voice in the Night" aus den frühen 90er Jahren, in der ein ehemaliger Polizist nach einem Unfall nächtlicher Talkshow-Moderator bei einem Radiosender in San Francisco wurde. In gewisser Weise erinnert mich Killer Frequency ein wenig an diese Fernsehserie.

Killer Frequency ist ein First-Person-Horror-Adventure, das in den 1980er Jahren beim kleinen Radiosender KFAM in der verschlafenen Stadt Gallows Creek spielt. Du schlüpfst in die Rolle des Radio-DJs Forrest Nash, der von seinem Radiojob in der Großstadt gefeuert wurde und nun DJ und Radiomoderator in der Talkshow "The Scream" ist, die jeden Abend in der Kleinstadt mitten im Nirgendwo läuft.

In dieser Nacht treibt jedoch ein Mörder sein Unwesen in der Kleinstadt und der Abend wird zu Forrest Nashs wildester Nachtschicht. Als der Sheriff der Stadt auf mysteriöse Weise stirbt und niemand auf der Polizeiwache ans Telefon geht, rufen die Opfer des Mörders über Funk um Hilfe, um dem Whistling Man zu entkommen. Gemeinsam mit deinem Produzenten musst du nun Hinweise in ihren Anrufen finden und den fast verdunkelten Radiosender erkunden, um herauszufinden, wie du den verzweifelten Anrufern helfen kannst.

Ein Beispiel aus den Anfängen des Spiels könnte sein, herauszufinden, wie man ein Auto ohne Schlüssel startet, da sich ein Opfer in einem Auto eingeschlossen hat und der Mörder nun auf dem Weg dorthin ist. Sie finden Hinweise, indem Sie zum Schreibtisch gehen, an dem die Moderatoren der Autoshow des Radiosenders sitzen, und ihren Papierkram durchgehen und denken, dass sie wissen müssen, welche Drähte kurzgeschlossen werden müssen, damit ein Auto startet. Sagen Sie dem Zuhörer, dass er die falschen Drähte durchtrennen soll, und das Auto beginnt laut zu hupen oder laute Musik abzuspielen, um zu verraten, wo er sich versteckt.

Das gesamte Geschehen findet über Telefonate und Dialoge mit Anrufern statt. Diese reichen von echten Opfern über den örtlichen Pizzabesitzer, der die Gelegenheit für kostenlose Werbung sieht, bis hin zu den örtlichen Teenagern, die vorgeben, The Whistling Man zu sein. Zwischen den Anrufen müssen Sie die Radiosendung am Leben erhalten, indem Sie mit Ihrem Produzenten plaudern, Musik spielen und die Werbung laufen lassen.

Es ist ein ganz anderes Konzept, als ich es mir vorgestellt hatte. Es ist ein sehr dialoglastiges Spiel, weil von Natur aus viel geredet wird, also muss man darauf vorbereitet sein. Die Aufgaben, den Opfern zu helfen, sind vielfältig genug, aber manchmal kann es etwas schwierig sein, herauszufinden, wie man ihnen helfen kann. Man muss die richtigen Hinweise finden, sonst kann es sehr knifflig werden.

Die Grafik ist für ein Indie-Spiel dieser Art ganz nett und der Soundtrack ist wirklich gut. Für ein Spiel, in dem Dialoge so wichtig sind, haben sie einige ziemlich gute Synchronsprecher ausgewählt, die hervorragende Arbeit leisten, und die Platten, die Sie im Radio abspielen können, verleihen dem Ganzen einen coolen 80er-Jahre-Vibe. Die PC-Version kann mit Oculus Quest 2 in VR gespielt werden, während PlayStation VR nicht unterstützt wird.

Alles in allem ist Killer Frequency ein nettes kleines Abenteuerspiel, das ich hauptsächlich für kurze Zeit gespielt habe. Es wird viel geredet – manchmal ein bisschen zu viel, aber dann bekommt man plötzlich einen Anruf und muss eine Aufgabe ganz kreativ lösen.

Wenn du auf Abenteuer- und Puzzlespiele stehst, bei denen du die kleinen Grautöne ein wenig verwenden möchtest, ist Killer Frequency eine nette und etwas andere Herangehensweise an ein Spiel in diesem Genre. Aber es ist kein Spiel für jeden.