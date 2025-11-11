Killer Eyelashes zeigt eigentlich keine Wimpern, die töten

Eine Drag-Show, die während der Zombie-Apokalypse spielt? Das ist eine sehr einfache Art, Tiamat Studio 's Killer Eyelashes zu erklären, ein narratives Abenteuer, das verschiedenen skurrilen Charakteren folgt, die die Aufgabe haben, die menschliche Rasse zu retten, indem sie die Kräfte nutzen, die sie durch eine Überdosis kontaminierten Make-ups erworben haben.

Ja, ein skurriles Spiel, um es gelinde auszudrücken, aber impliziert der Titel tatsächlich, dass Menschen von Wimpern getötet werden? Die Antwort darauf ist nein, da es sich eher um ein Wortspiel handelt, das sich auf das "mörderische" (wie in stilvollen) Erscheinungsbild der Untoten in dieser Welt bezieht. Wie von Fidel Lorite von Tiamat Studios erklärt:

"Es ist eine Inszenierung, es geht um eine Zombie-Apokalypse, aber es ist ein bisschen eine Wendung. Diese Zombies sind nicht die Art von Zombies, die dich verfolgen, um dich zu fressen. Sie verwenden schlechtes Make-up, weil das Make-up in der Welt mit Mikroorganismen kontaminiert wurde, und dann finden sie andere Menschen, die sie schminken, um sie in schlechte Make-up-Zombies zu verwandeln. Außer den Schreckensköniginnen haben sie wegen der Überdosis Make-up eine Art Superkräfte, und jetzt sind sie die einzige Hoffnung für die Menschheit."

Was wir sonst noch von diesem Projekt erwarten können und welche Art von Gameplay geboten wird, hat uns Lorite von den Ace Attorney -ähnlichen Ähnlichkeiten erzählt.

"Es gibt eine Art Test-Action, denn alle sechs Episoden, die wir geplant haben, gibt es unterschiedliche Schritte für jedes Gameplay. Der erste ist eher kampforientiert, wir haben eine Art narrative Kämpfe gemacht, die auf dem Farbton basieren, den die Drogenwelt zur Kommunikation verwendet hat. Sie haben also Antworten, um die Antwort für Ihren Rivalen zu überwinden, und dann haben wir einen weiteren Schritt, der mehr Untersuchung ist. Es gibt einige Verbrechen, und man muss ein bisschen nachforschen, aber alles basiert auf Komödie. Wir haben etwa 13 Charaktere, die durch das Spiel laufen, und das verändert das Gameplay für diese Spieler, für diese Charaktere, die im Spiel erscheinen."

Schauen Sie sich das vollständige Interview mit lokalen Untertiteln unten an, um mehr über Killer Eyelashes zu erfahren.