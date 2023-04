"Killed" Game of Thrones-Spin-offs befinden sich noch in der Entwicklung, sagt George R.R. Martin

HQ

In einem kürzlich erschienenen Blogbeitrag über die A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight Game of Thrones-Spin-off-Serie, die letzte Woche von HBO grünes Licht erhielt, beschloss Schöpfer George R.R. Martin, ein paar Dinge über die vielen sogenannten "getöteten oder verlassenen" zu klären andere Spin-offs.

Als er darüber sprach, wie lange es dauert, bis diese Spin-offs grünes Licht bekommen, erwähnte er, dass die Dance of Dragons und die Dunk & Egg Spin-offs, die er 2016 vorstellte, letztendlich House of the Dragon und A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, und dass dies beweist, wie sich die Entwicklung im Laufe der Zeit dreht und verändert.

Zu diesem Zweck fügte der Autor hinzu: "Die Lektion dort ist, dass Entwicklung Zeit braucht. Ich sehe all diese Geschichten im Netz über andere Spin-offs, die getötet oder aufgegeben wurden... Keine Ahnung, woher sie dieses Zeug bekommen... Und es bringt mich nur dazu, den Kopf zu schütteln.

"Die Nymeria-Show befindet sich noch in der Entwicklung. So ist die Sea Snake Show. Ich hatte gerade eine tolle Woche, in der ich mit Autoren zusammengearbeitet habe. Und es gibt noch andere, sowohl Live-Action als auch animierte.

"Wie viele werden grünes Licht wie Dunk & Egg bekommen? Unmöglich zu sagen. Wie lange wird es dauern? Es kommt darauf an. Niemand weiß es genau."

Martin fügte hinzu: "Als ich in der Grundschule war, gab es eine Cop-Show, die jede Woche mit den Worten endete: 'Es gibt acht Millionen Geschichten in The Naked City. Das war einer von ihnen." Und das war nur New York City. Westeros und Essos sind viel größer, mit noch mehr Geschichten. Wir brauchen nur Zeit, um es ihnen zu sagen."

