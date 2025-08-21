Als ich zum ersten Mal von Kill the Brickman hörte, hatte ich absolut keine Ahnung, welches Spiel mich erwarten würde. Der Name deutet nicht viel darauf hin, um welche Art von Projekt es sich handeln wird, und aufgrund der Tatsache, dass es ohne Vorbestellungen oder Wunschlisten einfach Shadow Dropped ist, gab es keine Informationen über das Spiel in freier Wildbahn. Aber ich schätze auch diese mysteriöse Natur, da sie die Heiligkeit des Titels schützt und es einem ermöglicht, sich davon überraschen zu lassen.

Was ist also Kill the Brickman? Dies ist ein rundenbasierter Rogue-like-Brick-Breaker, bei dem es darum geht, Steine und Feinde zu zerstören, die effektiv menschliche Köpfe in Form von Steinen sind (denket an M.O.D.O.K.), indem man verschiedene Arten von Kugeln auf sie abfeuert und zusieht, wie sich das Gemetzel entfaltet. Es ist kein sehr komplexes Spiel in dem Sinne, dass es eine Vielzahl einzigartiger Mechaniken bietet, die es zu meistern gilt, aber es gibt ein umfassendes Buildcrafting-System, das es dir ermöglicht, deine Waffe und Kugeln so zu gestalten, dass sie auf eine oder andere Weise effektiver sind als auf die andere.

Zum Beispiel gibt es insgesamt drei verschiedene Aufzählungszeichentypen, die verwendet werden können: Rot, Blau und Grün. Rot hat explosive Eigenschaften, Grün ist ätzend oder giftig, und bei Blau spalten sich die Kugeln und prallen in alle möglichen unerwarteten Richtungen ab. Von hier aus kann man nach jedem Level zu einem Balatro-ähnlichen Laden gehen, um Upgrades, neue Waffenmagazine und Kugeln zu ergattern, die in diese Kategorien passen, um seine Spielweise anzupassen. In der Praxis könnte dies bedeuten, dass man mehr rote Kugeln kauft, damit man, wenn man Power-Ups erwirbt, die Explosionen mehr Schaden verursachen oder nach der ersten Explosion zu Abprallern führen, ein hektisches und chaotisches Kettensystem erschafft, das das Level in Stücke reißt und so viele Brickmen wie möglich tötet. Dies ist wichtig, da der Weg, jedes Level zu beenden, darin besteht, eine bestimmte Anzahl von Brickmen zu besiegen.

Die Art und Weise, wie das Spiel darauf aufbaut, besteht darin, Bosse einzuführen, entweder am Ende oder in der Mitte jedes Kapitels, und auch durch Aufträge, die man zu Beginn jedes Levels annimmt, um es schwieriger oder einfacher zu machen. Die schwierigeren können zusätzliche Brickmen erfordern, um als Belohnung für mehr Geld am Ende des Levels getötet zu werden, während leichtere dir Gesundheit auf Kosten von hart verdientem Geld zurückgeben können. Sie können entscheiden, wie Sie diesbezüglich vorgehen möchten.

Der andere wichtige Teil von Kill the Brickman, der erwähnenswert ist, ist das Waffen- und Magazinsystem. Beim Buildcrafting geht es nicht nur darum, welche Gegenstände du kaufst und wie sie sich kombinieren lassen, sondern auch um das Magazin, das du verwendest. Im Grunde genommen hat jedes Magazin eine zusätzliche Eigenschaft und Wirkung, aber um sie zu aktivieren, muss man die Kugeln auf eine bestimmte Weise anordnen. Bei einigen muss nur eine Patrone eingelegt werden, um diese Munition aufzuladen, während bei anderen nur ein Patronentyp eingesetzt werden muss, um den aktivierten Effekt zu erzielen, und bei anderen müssen mehrere Patronen in den richtigen Kammern eingesetzt werden, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Es ist ein interessantes System, das weit weniger kompliziert ist, als es sich anhört, aber dem strategischen Gameplay eine willkommene und ziemlich geniale zusätzliche Detailebene hinzufügt.

Was die Umsetzung in der Praxis angeht, so ist es eigentlich ein wirklich schönes und gut ausbalanciertes System, das das richtige Maß an Buildcrafting und Herausforderung bietet, kombiniert mit einfachen und ausgefeilten Mechaniken. Es scheint manchmal ein bisschen zu verzeihen, ein bisschen zu einfach, vor allem für jeden, der ein Händchen dafür hat, Spiele mit Buildcrafting-Elementen zu "brechen", wie Balatro und sogar Looter-Spiele, und es gibt nur eine begrenzte Sammlung von Spielmöglichkeiten, da der Story-Modus blitzschnell vorbei ist und man seine Zeit und Energie stattdessen dem Endlosmodus widmen kann. Davon abgesehen gibt es Möglichkeiten, weiter voranzukommen, indem man zwei zusätzliche Waffentypen freischaltet, die über den Startrevolver hinausgehen, wobei alle drei durch ihre Verwendung und das Töten von Brickmen aufgerüstet werden können, um zusätzliche Effekte und Boni freizuschalten.

Aber lange Rede, kurzer Sinn, für ein Spiel, das eine Reihe von Ideen zusammenbringt, die ehrlich gesagt auf den ersten Blick etwas seltsam erscheinen, ist Kill the Brickman eine wunderbare und mühelos unterhaltsame Kombination. Es ist intuitiv und unkompliziert, aber auch komplex und voller Herausforderungen, und es ist unvergesslich einzigartig und auffallend seltsam. Es ist ein wirklich seltsames Indie-Erlebnis, das Doonutsaur hier geschaffen hat, und eines, das du unbedingt ausprobieren solltest, wenn du etwas Zeit übrig hast und entweder einen PC oder eine Xbox-Konsole zur Hand hast.