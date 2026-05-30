Kill Bill: The Whole Bloody Affair bekommt eine limitierte VHS-Veröffentlichung

Zwei Jahrzehnte sind vergangen, seit Quentin Tarantino mit den beiden Kill Bill-Filmen die Welt bezauberte. Das legendäre The Whole Bloody Affair war etwas, worauf wir Fans einfach warten mussten, und es wurde schließlich vor ein paar Monaten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Aber wie sieht es mit Film-Sammlern aus? Nun, für diejenigen, die es wirklich schätzen, einen physischen Schatz im Regal zu haben, können wir jetzt berichten, dass eine streng limitierte VHS-Ausgabe von Kill Bill: The Whole Bloody Affair bald erscheinen wird. Die Ausgabe enthält zwei VHS-Kassetten und präsentiert Tarantinos ursprüngliche Vision, wobei die beiden Bände zu einem einzigen Spielfilm zusammengeführt werden.

The Whole Bloody Affair dauert 253 Minuten und enthält außerdem einige zusätzliche Szenen und bisher unbekanntes Material. Neben der VHS-Ausgabe sind auch Veröffentlichungen auf Blu-ray und 4K UHD für später in diesem Jahr geplant.

Und ja, natürlich sind sie schon ausverkauft. Entschuldigung, Leute.