Kill Bill 1 & 2: 4K Ultra HD Release für Januar 2025 geplant

HQ

Quentin Tarantinos gefeierte Filme "Kill Bill: Volume 1" und "Kill Bill: Volume 2" werden am 21. Januar 2025 in 4K Ultra HD debütieren. Nach den jüngsten 4K-Veröffentlichungen von Pulp Fiction und Jackie Brown wertet Lionsgate Tarantinos Filmografie mit diesem neuesten Upgrade weiter auf. Beide Filme mit Uma Thurman in der Hauptrolle als The Bride können bei Amazon und Walmart vorbestellt werden, wobei Walmart jeweils für 27,96 US-Dollar angeboten wird.

Sammler können sich auch auf Steelbook-Editionen freuen, die eine hochwertige Verpackung bieten. Diese 4K-Blu-rays enthalten spezielle Features wie The Making of Kill Bill für beide Bände, musikalische Darbietungen von The 5, 6, 7, 8's und Chingon sowie eine Auswahl an Tarantino-Trailern, einschließlich Teasern und Bootleg-Versionen. Diese Veröffentlichung fällt mit der Tatsache zusammen, dass Tarantino sich seinem selbst auferlegten Limit von zehn Filmen nähert, und die Fans fiebern seinem nächsten Projekt, The Movie Critic, entgegen.

In der Zwischenzeit bietet die Neuauflage von Kill Bill in verbesserter 4K-Qualität die Gelegenheit, sein bleibendes Vermächtnis und seine meisterhafte Erzählweise zu feiern.