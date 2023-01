Kiki Wolfkill hat 343 Branchen verlassen

HQ

Kiki Wolfkill ist einer der wahren Veteranen, der von Anfang an im Xbox-Team von Microsoft war und an Spielen wie Midtown Madness und Project Gotham Racing arbeitete. Als 343 Industries 2008 gegründet wurde, schloss sie sich ihnen an und ist seitdem im Studio und produziert Halo-Spiele und zuletzt die Halo-TV-Serie als Halo Transmedia- und Entertainment-Chefin.

Aber es scheint, als hätte sie seit November ihren Arbeitgeber gewechselt, möglicherweise im Zusammenhang mit den 10.000 Entlassungen, die kürzlich von Microsoft bestätigt wurden. Dank ihres LinkedIn wissen wir jetzt, dass sie als Head of Xbox IP Expansion and Entertainment arbeitet. Wir gehen davon aus, dass sie dadurch deutlich weniger Einfluss auf alles haben wird, was Halo betrifft.

Im September verließ auch die Chefin von 343 Industries, Bonnie Ross, den Entwickler, und vor zwei Wochen verließ der Halo Infinite-Direktor und Franchise-Veteran Joseph Staten das Studio, um in die Verlagsabteilung von Xbox zurückzukehren (wo er zuvor gearbeitet hat).