Kiew von ballistischem Raketenangriff getroffen

Die Einwohner von Kiew erwachten zu einem Albtraum, als in den frühen Morgenstunden gewaltige Explosionen die Stadt erschütterten, die das Ergebnis eines groß angelegten russischen Raketenangriffs waren. Die Luftabwehr fing mehrere Iskander-M-Raketen ab, aber herabfallende Trümmer verursachten erhebliche Schäden an Wohngebäuden, Bürokomplexen und Infrastrukturen in mehreren Bezirken, darunter Holosijiwskyj, Obolonskyj und Swjatoschynskyj.

Rettungsdienste eilten herbei, um Brände zu löschen und den Opfern zu helfen, wobei die Behörden mindestens einen Todesopfer und mehrere Verletzte bestätigten. Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte den Angriff auf Telegram und betonte die Notwendigkeit internationaler Unterstützung, um der anhaltenden russischen Aggression entgegenzuwirken. Nach Angaben der Kiewer Behörden sind die Rettungskräfte weiterhin in höchster Alarmbereitschaft, um das volle Ausmaß der Zerstörung zu beurteilen.