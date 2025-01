Kieran Culkins epischer Streich mit Mark Ruffalo mit Gras

HQ

Kieran Culkins schelmische Art ist kein Geheimnis, und an einem seiner unvergesslichsten Streiche war kein Geringerer als Mark Ruffalo beteiligt. Die beiden spielten 2000 gemeinsam in dem Theaterstück "The Moment When" mit, als Culkin beschloss, eine Tüte mit gefälschten Joints gegen den echten Joints auszutauschen. Der Streich führte zu einer spontanen Rauchsession auf der Bühne, die einige überraschende Ergebnisse hatte.

In einem kürzlichen Interview mit dem Guardian erinnerte sich Culkin an den Vorfall und gab zu, dass er zunächst gedacht hatte, es wäre ein harmloser Scherz. Zu seiner Überraschung war Ruffalo, der seit Jahren nicht mehr geraucht hatte, von dieser Erfahrung begeistert. Der Rest der Besetzung, darunter ein Schauspieler, der noch nie zuvor Gras probiert hatte, war ebenfalls von dem Moment mitgerissen. Aber wie bei jedem guten Streich gab es Konsequenzen. Der Inspizient stürmte herein und forderte Culkin auf, den Joint herauszugeben, bevor er den Satz vortrug: "Ruin your life on your own time."

Trotz des Chaos ist klar, dass alle Beteiligten den Vorfall gelassen hingenommen haben. Culkin, mittlerweile ein erfahrener Schauspieler und für den Golden Globe nominiert, mag gereift sein, aber dieses urkomische Kapitel aus seiner frühen Karriere beweist, dass der schelmische Geist immer noch lebendig und gesund ist. Glaubst du, dass Kieran Culkin seine Tage als Streiche hinter sich gelassen hat, oder wird noch mehr kommen?