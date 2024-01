Kieran Culkin sagte Pedro Pascal, er solle bei den Golden Globes ""

HQ

Die Preisverleihungssaison ist offiziell da, und gestern Abend prallten bei den Golden Globes die Welten des Fernsehens und des Films aufeinander. Normalerweise sind die Golden Globes das erste große Ereignis, das das neue Jahr einläutet, aber oft sind sie ein Chaos, da sie Filme und Fernsehsendungen entweder in die Kategorie Drama oder Komödie/Musical aufteilen, ohne Platz dazwischen.

Anders als bei den Emmys, wo The Last of Us einige Preise abräumte, dominierten bei den Golden Globes Succession und The Bear, wobei die erste Serie vier Preise gewann und die zweite drei Preise mit nach Hause nahm.

In Kieran Culkins Dankesrede für seinen Preis als bester Hauptdarsteller in einer Serie - Drama sprach er darüber, dass er nicht damit gerechnet hatte, für irgendetwas auf der Bühne zu stehen, bevor er zu seinem Mitnominierten Pedro Pascal sagte, er solle ""



Das wurde alles mit Humor aufgenommen und auch wenn es einige Fans von The Last of Us geben wird, die enttäuscht sein werden, dass die Serie nicht die Golden Globes abgeräumt hat, wird es in späteren Staffeln mindestens ein paar weitere Chancen geben.