Kieran Culkin reflektiert über seinen peinlichen ersten Schauspieljob und seine frühen Hollywood-Erinnerungen

Kieran Culkin mag jetzt für seine Emmy-nominierte Rolle in "Succession" bekannt sein, aber der Schauspieler sprach kürzlich über seinen steinigen Start in Hollywood. Im Smartless-Podcast teilte Culkin eine beunruhigende Erinnerung an seinen ersten Schauspielauftritt, einen Werbespot, den er drehte, als er erst sechs Jahre alt war. Das Projekt beinhaltete die Darstellung eines kämpfenden Schülers vor einer Tafel, während andere Kinder ihn hänselten, aber die Dinge nahmen eine seltsame Wendung, als der Regisseur beschloss, die Beleidigungen selbst zu schreien.

Schon als Kind fand Culkin das Verhalten seltsam. Er erinnerte sich, dass er dachte: "Ich bin sechs. Was ist los mit dir?" Die unangenehme Erfahrung hielt ihn nicht davon ab, Schauspieler zu werden, obwohl sie einen surrealen Ton für seine frühe Karriere anschlug.

Später erlangte Culkin Anerkennung in unbeschwerteren Rollen, darunter Auftritte in Kevin allein zu Hause an der Seite seines älteren Bruders Macaulay Culkin und in den beliebten Filmen "Vater der Braut". Trotz dieser Möglichkeiten blieb seine jugendliche Perspektive auf Hollywood charmant naiv. Culkin verriet kürzlich, dass er die Handlung von Kevin allein zu Hause nicht vollständig verstanden hat, bis er ihn bei der Premiere gesehen hat, weil er glaubte, dass es um eine ganz andere Figur geht.

Mit diesen skurrilen Anekdoten zeigt Culkin, wie seine einzigartige Reise ihn zu dem gefeierten Schauspieler gemacht hat, der er heute ist. Wie beeinflussen frühe Erfahrungen wie diese die Karriere eines Schauspielers? Sind sie Hindernisse, die es zu überwinden gilt, oder nur ein Teil der Hollywood-Landschaft?