Kid Icarus, Ninja Gaiden und Battletoads kommen für Nintendo Switch Online

Während der Gamecube- und Nintendo-64-Katalog im kommenden Jahr auf der Nintendo Switch Online mehr Aufmerksamkeit von Nintendo erhalten wird, erhalten auch Mitglieder des Standard-Abonnements von Nintendo ihre übliche Portion Retro-Spiele, die ursprünglich auf den ersten Desktop- und Handheld-Konsolen des Unternehmens veröffentlicht wurden. Heute erscheinen vier neue Titel für die NES- und Game-Boy-Kataloge, und alle sind leicht erkennbare Veröffentlichungen aus dieser Ära.

Sie sind Ninja Gaiden II: Das Dunkle Schwert des Chaos, Battletoads, Kid Icarus: Of Myths and Monsters und Bionic Commando. Alle sind jetzt auf dem Dienst verfügbar, und Nintendo hat einen kurzen Trailer geteilt, um Ihnen zu zeigen, wie sie aussehen – falls Sie sie nicht kennen.

Wirst du eines davon ausprobieren? Wir empfehlen dir dringend, Battletoads auszuprobieren, wenn du kannst, denn selbst als NES-Spiel hatte es für die damalige Zeit beeindruckende Grafik.