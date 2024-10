Kickboxer erscheint im Dezember auf 4K Blu-ray Sehen Sie sich an, wie "Die Muskeln aus Brüssel" in diesem Kultklassiker aus den 1980er Jahren in den treten.

HQ Es wurde bestätigt, dass der Kultklassiker Kickboxer im kommenden Dezember auf 4K-Blu-ray in Form einer glorreichen Steelbook-Edition mit drei Discs voller Bonus-Features veröffentlicht wird. Nicht allzu schäbig für diejenigen unter Ihnen, die einen der beeindruckendsten Streifen des Action-Genres in gestochen scharfer HD-Qualität noch einmal erleben möchten. Sehen Sie sich die vollständige Liste aller enthaltenen Bonusfunktionen hier unten an.

DISC 1: 4K Ultra HD (Film/Funktionen)



DISC 2: Blu-ray (Film/Spielfilme)



DISC 3: Blu-ray (Bonus Disc) (Film - Internationale Version)



Lentikularer Schonbezug



Audiokommentar mit Produzent und Regisseur Mark Disalle und Actionfilm-Historiker Mike Leeder



Audiokommentar mit Regisseur David Worth, Schauspieler Haskell Anderson und Filmhistoriker James Bennett



"Vengeance & Redemption" - ein Interview mit dem Schauspieler Jean-Claude Van Damme



"Bring Me Tong Po" - ein Interview mit dem Schauspieler Michel Qissi



"Kick The Tree" - ein Interview mit Schauspieler Dennis Chan



"Fokussieren, filmen, kämpfen!" - ein Interview mit Kameramann Jon Kranhouse



Kinotrailer



TV-Spot



Standbild-Galerie

Was sind deine schönsten Erinnerungen an Kickboxer?