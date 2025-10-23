Kia verteilt Lufterfrischer, die vor Benzin sprudeln, an seine neuen EV-Kunden

HQ

Kia hat über seinen finnischen Importeur Astara Auto in einem cleveren PR-Trick Kia-Dufttannen in Form einer knallroten Benzinkanister, die nach Benzin riechen, entwickelt und die sie allen Kunden geben, die ein Elektroauto gekauft haben. Das liegt daran, dass Benzin gut riecht, sagen die Finnen, und daran, dass diejenigen, die in ein batteriebetriebenes Auto investieren, den schönen Geruch höchstwahrscheinlich vermissen werden. Es riecht aber nicht nur nach Benzin, sondern auch nach Tannennadeln, Rinde, Jasmin und jeder Menge anderer Gemütlichkeit, die sich der einzige Parfümhersteller des Landes erarbeitet hat.

Max Perttula:

"Ich habe Inhaltsstoffe ausgewählt, die häufig in Herrendüften und bei der Rekonstruktion von Jasmin Flowe für Frauen verwendet werden. Es mag wild klingen, aber Jasmin enthält Verbindungen, die den Menschen von Natur aus an Benzin erinnern. Wir bauten auf diesem Fundament auf und fügten dann Amber, Birkenteer und Galbanum hinzu, um den Duft einer Autowerkstatt nachzuahmen."