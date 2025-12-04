Gamereactor

  •   Deutsch

Einloggen
Gamereactor
Autos

Kia präsentiert verrücktes Konzeptauto in neuem Video

Er scheint ein elektrischer Ersatz für den ikonischen Stinger zu sein.

HQ

Kia hat in den letzten Jahren mit seinen verschiedenen Elektrofahrzeug-Einführungen außergewöhnlich gute Fortschritte gemacht, vom beliebten EV6 bis zum riesigen EV9. Es scheint jedoch, dass ihr nächstes Modell etwas anders ist, wenn man einem neuen Konzept-Teaser Glauben schenkt.

Der brandneue Video-Teaser ist nicht besonders lang und zeigt das Konzeptfahrzeug auch nicht direkt. Die angedeuteten Linien sind jedoch aggressiv und scheinen eine Art EV-Ersatz für den ikonischen Stinger zu sein.

Die Produktion des Stinger wurde vor ein paar Jahren eingestellt, was eine Lücke im Portfolio für Kia hinterließ – eine, die offenbar von dieser sportlichen, tief sitzenden Limousine gefüllt wird.

Es gibt derzeit keine offiziellen Details, einschließlich der Frage, ob es auf derselben E-GMP-Plattform mit der 800V-Ladearchitektur gebaut wird.

Den Teaser könnt ihr unten sehen.

HQ

Tagged als:

Autos


Lädt nächsten Inhalt