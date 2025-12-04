Kia präsentiert verrücktes Konzeptauto in neuem Video

HQ

Kia hat in den letzten Jahren mit seinen verschiedenen Elektrofahrzeug-Einführungen außergewöhnlich gute Fortschritte gemacht, vom beliebten EV6 bis zum riesigen EV9. Es scheint jedoch, dass ihr nächstes Modell etwas anders ist, wenn man einem neuen Konzept-Teaser Glauben schenkt.

Der brandneue Video-Teaser ist nicht besonders lang und zeigt das Konzeptfahrzeug auch nicht direkt. Die angedeuteten Linien sind jedoch aggressiv und scheinen eine Art EV-Ersatz für den ikonischen Stinger zu sein.

Die Produktion des Stinger wurde vor ein paar Jahren eingestellt, was eine Lücke im Portfolio für Kia hinterließ – eine, die offenbar von dieser sportlichen, tief sitzenden Limousine gefüllt wird.

Es gibt derzeit keine offiziellen Details, einschließlich der Frage, ob es auf derselben E-GMP-Plattform mit der 800V-Ladearchitektur gebaut wird.

Den Teaser könnt ihr unten sehen.