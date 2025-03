Kia präsentiert endlich den EV4 im Rahmen des Kia EV Day 2025

HQ

Im Rahmen der Kia EV Day 2025 hat der Autobauer gerade den Vorhang für das lange angekündigte, aber nie vollständig enthüllte EV4-Modell gelüftet. Dieses Auto, das sein Elektrofahrzeugportfolio weiter ausbauen wird, gilt als Limousine und Fließheck, und es ist ein Auto, das Sie eher früher als später auf der Straße sehen können, da es in diesem Jahr weltweit verkauft wird.

Uns wurde gesagt, dass der EV4 serienmäßig mit einer 58,3-kWh-Batterie ausgestattet sein wird, aber auch eine erweiterte Alternative mit 81,4 kWh bietet. Er erreicht eine Reichweite von 630 km mit einer Ladung für das letztgenannte Batteriemodell, und sein 150-kW-Motor ermöglicht eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 7,4 Sekunden. Es wird eine Schnellladefunktion angeboten, mit der das Auto in 31 Minuten von 10 auf 80 % beschleunigt werden kann, und es wird eine Höchstgeschwindigkeit von 170 km/h erreichen.

Andernfalls verfügt der EV4 über Digital Key 2.0 -Unterstützung, verbessertes regeneratives Bremsen und ein 30-Zoll-Breitbild-Display, das mit einer Vielzahl von Unterhaltungselementen und -diensten wie Netflix und YouTube kombiniert werden kann.

Was die Preisgestaltung des Modells betrifft, so bleibt das unklar, aber wir wissen, dass der EV4 ab März zunächst in Korea und danach auch in anderen Teilen Europas und Nordamerikas verkauft wird.

