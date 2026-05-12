Kia möchte ein Auto für die "Gamer-Generation" bauen

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Kürzlich zeigten wir Kias wildes neues Meta Turismo, ein Konzept, das auf einen ziemlich radikalen Designwechsel für das Unternehmen in naher Zukunft hindeutet.

In einem Interview mit Autocar sagt Karim Habib, Head of Kia Global Design, dass das Auto am Ende zu einer Art spiritueller Nachfolger des Kia Stinger werden könnte, aber für die "Gamer-Generation":

"Wir haben eine kleine Geschichte mit Autos wie dem Stinger, und das ist etwas, worauf wir nicht verzichten wollen. Der Vision Meta Turismo ist unsere Vorstellung von einer Sportlimousine für die Gamer-Generation."

Die Idee ist, ein Elektrofahrzeug zu schaffen, das trotz des Verzichts auf einen Verbrennungsmotor weiterhin emotional und aufregend wirkt – etwas, das Kia zugibt, zunehmend schwieriger wird, da Vorschriften und Entwicklungskosten weiter steigen.

Das Vision Meta Turismo-Konzept selbst sieht eher aus wie etwas aus Gran Turismo als wie eine traditionelle Limousine, mit einem ultra-niedrigen Stand, übertriebenen Aerodynamik-Elementen und einem stark digital fokussierten Innenraum. Kia sagt, die Designrichtung soll jüngere Käufer ansprechen, die mit der Spielekultur und futuristischen digitalen Oberflächen aufgewachsen sind, statt mit traditioneller Auto-Begeisterung.