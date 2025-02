Kia gibt Einblicke in drei kommende Elektromodelle

HQ

Kia wird demnächst seine jährliche EV Day -Veranstaltung veranstalten, die 2025 in Tarragona, Spanien, stattfinden wird, wo am 27. Februar eine Live-Show stattfinden wird. Da dieser Vorstoß immer näher rückt, hat Kia enthüllt, was es auf der Messe präsentieren wird, und ebenfalls einige Teaser-Bilder veröffentlicht.

Der Autohersteller wird auf der Messe drei Modelle vorstellen, die alle darauf abzielen, seine Elektrofahrzeugmarke auszubauen. Der bereits angekündigte EV4 wird ebenso auf der Bühne stehen wie der PV5. Um dem noch einen drauf zu setzen, wird Kia den Vorhang für ein neues kompaktes Elektrofahrzeug lüften, das als Concept EV2 gilt.

In Bezug auf diese drei Autos sagt Kia: "Diese drei Modelle repräsentieren die mutige neue Elektrofahrzeugstrategie von Kia. Der Kia EV4, der Kia PV5 und der Kia Concept EV2 sind mit der hochmodernen elektrischen Plattformtechnologie der Marke ausgestattet und zeigen die klare Entschlossenheit von Kia, weltweit eine nachhaltige Mobilität im Personen- und Geschäftsbereich anzuführen, um die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden überall zu erfüllen."

Da das EV Day -Verfahren in ein paar Wochen stattfindet, sehen Sie sich die Teaser-Bilder unten an.

