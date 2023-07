KI zündet eine Atombombe im The Creator-Trailer

HQ

Gareth Edwards' neuer Science-Fiction-Film The Creator sieht bisher unglaublich interessant aus, und die Intrige hat sich im neuesten Trailer des Films nur noch verstärkt.

Unsere Geschichte setzt zehn Jahre nach der Explosion einer Atombombe durch KI in Los Angeles ein, die einen Konflikt zwischen der Menschheit und ihren Schöpfungen auslöste. John David Washington spielt einen ehemaligen Spezialagenten, der die Aufgabe hat, die ultimative Waffe der KI zu entfernen.

Wenn sich jedoch herausstellt, dass es sich bei dieser Waffe um ein Kind handelt, werden Washingtons Moral und Loyalität in Frage gestellt. The Creator wird später in diesem Jahr, am 29. September, veröffentlicht und wird auch eine Menge Sci-Fi-Action bieten, wie es aussieht. Seht euch den Trailer unten an: