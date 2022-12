HQ

Ein neues KI-Tool namens ChatGPT wurde vor ein paar Tagen gestartet, und es ist überraschend leistungsfähig. Sie können es so ziemlich nach allem fragen und es wird Ihnen eine gute Antwort geben.

Wir haben gefragt, wer in einer Schlacht zwischen der USS Enterprise aus Star Trek und einem imperialen Sternenzerstörer aus Star Wars gewinnen würde - und haben eine lange und gut motivierte Antwort erhalten (es war der Sternenzerstörer). Wir baten sie sogar, eine neue Gruppe von Schurken für Batman zu schaffen, und in wenigen Sekunden wurde die Gruppe Nightwatch erfunden, angeführt von "einem charismatischen und manipulativen Mastermind, bekannt als der Dirigent", der "eine Gruppe von hochqualifizierten Kriminellen ist, die sich auf verdeckte Operationen und Überfälle mit hohem Einsatz spezialisiert haben".

Eine andere Person wollte, dass die KI zehn Seinfeld-Episoden erstellt, die in den 90er Jahren nicht hätten gemacht werden können, unter Verwendung der Namenskonventionen für Seinfeld-Episoden. Das Ergebnis ist so verdammt gut, dass wir diese Episoden eigentlich gerne selbst sehen würden und tatsächlich ein bisschen traurig sind, dass sie nicht echt sind.

Mit diesem leistungsstarken KI-Tool haben wir beschlossen, ein für alle Mal herauszufinden, welches von PlayStation 5 und Xbox Series X besser ist, und haben es gefragt. Hier ist die Antwort:

"Es ist schwer zu sagen, was besser ist, denn sowohl die Xbox Series X als auch die Playstation 5 sind fortschrittliche Spielkonsolen mit ihren eigenen einzigartigen Funktionen und Fähigkeiten. Es kommt letztendlich auf die persönlichen Vorlieben an und welche Funktionen für Sie am wichtigsten sind. Einige Leute bevorzugen die Xbox Series X wegen ihrer leistungsstarken Hardware und Kompatibilität mit älteren Xbox-Spielen, während andere die Playstation 5 wegen ihrer exklusiven Spiele und benutzerfreundlichen Oberfläche bevorzugen. Letztendlich ist es am besten, beide Konsolen zu recherchieren und zu entscheiden, welche am besten zu Ihnen passt."

Und das klingt überraschend genau. Wenn Sie also Schwierigkeiten haben, unsere Konsole zu Weihnachten oder andere Fragen zu finden, lassen Sie sich von ChatGPT hier helfen.