KI wird laut neuer Studie keinen Beschäftigungseinbruch auslösen

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Eine der Hauptängste der Menschen im Zusammenhang mit KI heutzutage ist deren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Wenn eine KI deine Arbeit machen kann, warum musst du dann dafür da sein? Das Personalvermittlungsunternehmen Adecco hat jedoch in einer neuen Studie enthüllt, dass es nicht glaubt, dass KI zu einem Zusammenbruch der Beschäftigung führen wird, und der CEO des in Zürich ansässigen Unternehmens glaubt, dass Unternehmen, die KI als Tarnung für Kürzungen nutzen, sie tatsächlich als Vorwand nutzen, um anderen Themen auszuweichen.

Arbeitgeber nennen laut Reuters KI als Hauptgrund für fast ein Viertel der in den USA vorgenommenen Stellenentlassungen in diesem Jahr. Aber selbst wenn Microsoft, Google und andere große Investitionen in die Technik tätigen, glaubt Denis Machuel von Adecco, dass dies nicht dazu dient, Arbeitsplätze zu ersetzen.

"KI bringt eine massive Entwicklung in der Arbeitswelt, aber eine Job-Apokalypse steht nicht bevor. Es geht mehr darum, Rollen und Aufgaben zu wechseln, als Jobs zu eliminieren. Mit den bisher vorhandenen Daten gibt es keine Hinweise darauf, dass wir mit KI ein anderes Szenario haben werden", sagte er.

Frühere technologische Fortschritte, von der Nutzung von Dampfkraft bis zum Internet, haben laut Machuel nicht zu massenhaften Jobverlusten geführt, sondern stattdessen die Arbeitsweise der Menschen verändert. KI wird nur durch ihr Denken eine ähnliche Umgebung schaffen.