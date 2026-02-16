KI wird in Project Windless verwendet, aber nicht für "Inhaltserstellung oder Erzählung".

HQ

Angesichts der Tatsache, dass Krafton sich sehr offen für den Einsatz künstlicher Intelligenz bei der Entwicklung von Videospielen ausgesprochen hat und sogar Ende letzten Jahres auf die Technologie setzte, fragen Sie sich vielleicht, wie sich das auf das kürzlich vorgestellte Project Windless auswirkt.

Das Actionspiel mit einem muskulösen Hahn-Helden wurde kürzlich auf der State of Play vorgestellt, und falls auch Sie sich gefragt haben, ob KI in der Entwicklung verwendet wurde, haben die Leute bei Eurogamer eine Antwort.

In einem direkten Gespräch mit Krafton erklärt eine Stellungnahme: "Project Windless nutzt traditionelle Spiel-KI-Systeme, um das Verhalten der NPCs zu steuern und die Welt sowie ihre Charaktere jenseits des Kampfes zum Leben zu erwecken. Diese Systeme bestimmen, wie Charaktere in der Umgebung reagieren, sich bewegen und sich verhalten. Wir verwenden keine generative KI für die Inhaltserstellung oder narrative Elemente."

Es wird auch erklärt, dass "das Montrealer Team einen traditionellen, handwerksgetriebenen Ansatz für die Einzelspielerentwicklung verfolgt. Das Team nutzt KI hauptsächlich intern während der Erkundungsphasen, um Iteration und Effizienz zu unterstützen, und nicht als zentrales, spielerorientiertes Feature des Spiels."

Kurz gesagt: Erwartet den Einsatz von KI im Spiel, aber auf die gleiche Weise, wie wir die Technologie schon lange in Videospielen sehen. Freust du dich auf Project Windless ?