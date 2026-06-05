KI wird eingesetzt, um einen "grundsätzlich neuen" Impfstoff zu entwickeln, der vor Pandemien schützt

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Bei all den Frustrationen, die künstliche Intelligenz in der Unterhaltungswelt verursacht, erweist sich die Technologie im Bereich der Wissenschaft als ziemlich nützlich. Laut BBC News wird berichtet, dass KI eingesetzt wird, um "grundlegend neue" Arten von Impfstoffen zu entwickeln, die breitere Anwendungen haben, mehrere Virusstämme bekämpfen und möglicherweise eine Methode zur Bekämpfung der gewöhnlichen Grippe, Ebola und sogar Covid sein sollen.

Das Team der Universität Cambridge nutzt KI, um neue Impfstoffe zu entwickeln, wobei KI einen Schlüsselbestandteil eines Impfstoffs entwickelt und dann am Menschen getestet wird. Das Ziel ist, dass ein Impfstoff nicht den aktuellen Virusstamm anspricht, bevor dieser mutiert und den Impfstoff überflüssig oder weniger wirkungsvoll macht, sondern dass dieser neue Stil in der Lage sein wird, alle Virusstämme anzuvisieren und so potenziell die nächste Pandemie auszurotten, bevor sie überhaupt Gestalt annehmen kann.

KI nimmt den genetischen Code eines Virus und stellt dann ein "Super-Antigen" her, das das Immunsystem eines Menschen so trainieren könnte, dass es gegen die verschiedenen Stämme dieses Virus kämpft, anstatt dafür einen neuen Impfstoff zu benötigen.

Professor Jonathan Heeney von der Universität Cambridge sagte über die Innovation, dass "dies eine grundlegende Veränderung in der Pandemievorbereitung ist" und dass es "darum geht, Impfstoffe zu entwickeln, die uns nicht nur vor den heutigen Viren schützen, sondern auch vor dem, was den nächsten Ausbruch oder die nächste Krankheit verursachen kann."

Bisher konzentrieren sich die Studien derzeit auf kleine Stichprobengruppen, aber es gibt Pläne, in naher Zukunft eine zweite Studie mit 200 Personen auszuweiten, gegenüber 39 im ersten Test.