KI übernimmt Lehraufgaben im britischen Klassenzimmer

Wir alle haben unsere Zweifel an künstlicher Intelligenz. Die meisten Bedenken sind absolut berechtigt, und aus diesem Grund übersehen wir oft die Vorteile der Technologie. David Game College in London versucht, KI sinnvoll einzusetzen, indem sie sie als Lehrmittel in einem Klassenzimmer voller GCSE-Schüler einsetzt.

Die KI wird so eingesetzt, dass die Schüler sowohl mit Computern als auch mit Virtual-Reality-Headsets lernen, und sie lehrt auf eine Weise, wie es menschliche Lehrer einfach nicht können, indem sie einen Unterrichtsplan entwickelt, der auf jeden einzelnen Schüler zugeschnitten ist, und ihn so anordnet, dass schwächere Themen sofort angegangen und stärkere Themen auf einen späteren Zeitpunkt im Semester verschoben werden.

Der Haken an der Sache ist, dass diese Unterrichtsform sehr neu und daher teuer ist. Sky News berichtet, dass 20 Studenten, die als Versuchskaninchen für die KI-Lehrbehandlung behandelt werden, 27.000 Pfund pro Jahr zahlen müssen, was fast den Universitätsgebühren von drei Jahren entspricht.

Um sicherzustellen, dass die Schüler in der Obhut dieses KI-Lehrers nicht auf sich allein gestellt sind, wird jede Klasse von Lerncoaches betreut, die das Verhalten überwachen, Unterstützung bieten und sich mit Bereichen befassen, in denen die KI fehlt oder Probleme hat, wie z. B. Kunst- oder Sexualerziehung.

Wir müssen abwarten, bis die Noten dieser Schüler bekannt gegeben werden, bevor wir feststellen können, wie erfolgreich ein KI-Lehrer sein kann.