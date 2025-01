KI-Teamkollegen in PUBG? Nvidias neuer generativer KI-Co-Playable-Charakter könnte Ihr neuer bester Freund sein

HQ

In der neuesten Wendung der Gaming-Evolution hat sich Nvidia mit Krafton zusammengetan, um der Welt eine neue Art von Teamkollegen in PUBG vorzustellen. Der mitspielbare Charakter oder KI-geführte Teamkollege ist nicht nur ein NPC mit eigenem Kopf – er ist einer, der auf deine Befehle reagieren, auf Feinde schießen und sogar bessere Ausrüstung für dich finden kann. Wenn du jemals mit einem Squad-Mitglied konfrontiert warst, das für deinen Geschmack ein bisschen zu AFK ist, könnte diese neue KI deine Eintrittskarte zum Sieg sein.

Der KI-Teamkollege in Aktion geht sogar über grundlegende Befehle hinaus. Die Spieler können nach Munition oder Rüstung fragen, und der Bot holt sich nicht nur die Gegenstände, sondern pingt sie auch an das Team zurück. Sicher, es befindet sich noch in der experimentellen Phase, aber es zeigt bereits mehr Persönlichkeit und Reaktionsfähigkeit als einige Spieler, mit denen wir uns zusammengetan haben. Wenn nichts anderes, ist es eine nette Abwechslung zur üblichen "zufälliger Teamkollege, der abtrünnig wird"-Situation.

Diese Innovation ist nicht nur einmalig – die generative KI von Nvidia schlägt auch bei anderen Titeln Wellen, darunter Naraka: Bladepoint und das kommende ZooPunk. Es gibt jedoch immer noch ein Fragezeichen darüber, wie sich KI-Teamkollegen auf das kompetitive Spiel auswirken werden. Wenn diese Bots so konzipiert sind, dass sie jeden deiner Befehle befolgen, könnte sich das dann wie Betrug in Ranglistenspielen anfühlen?

Was denkst du – könnten KI-Teamkollegen die Zukunft des Gamings sein, oder werden sie nur ein weiteres Gimmick sein?

