KI-Stimmklonbetrug scheint das nächste große Ding zu sein.

HQ

Jede neue Technologie eröffnet Betrugsmöglichkeiten, und KI bildet da keine Ausnahme. Und KI-geführte Betrugssysteme sind so vielfältig wie lukrativ, sodass Trickster jeden Monat Tausende von Dollar verdienen können, wie WCCFTech berichtet.

Ein chinesischer KI-Nutzer verdient offenbar jeden Monat bis zu 100.000 Yuan (etwa 15.000 US-Dollar) über KI-Musiktools. Und der Prozess ist ziemlich einfach. Laden Sie ein Bild hoch, das das Thema des Tracks vorgibt, wählen Sie ein Musikgenre, fügen Sie nach der Auswahl eines Gesangsstils Gesang hinzu, und der letzte Schritt besteht darin, die minutenlange Arbeit auf eine Musik- und Kurzvideoplattform zur Monetarisierung hochzuladen.

Nun warnen die Behörden in China vor einem neuen Betrug, der die Stimmen deiner Freunde und Verwandten mit einem 5-sekündigen Audioclip ihrer Stimmen klonen kann. Diese geklonten Stimmen werden dann verwendet, um Geld zu fordern, manchmal bis zu 4,3 Millionen Yuan (etwa 635.000 Dollar).

In einer Welt, in der wir unseren Augen und Ohren nicht mehr vertrauen können, um zu erkennen, was real ist und was nicht, wird KI uns dann vor ihren eigenen Angriffen schützen? Wir werden abwarten müssen.