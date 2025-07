KI-Modell für Guess-Werbung in der Zeitschrift Vogue verwendet

HQ

Es gibt ein neues Sternenmodell in der Stadt, und sie wurde mit einem anderen generativen KI-Modell erstellt. In der August-Printausgabe der Vogue zeigt eine Anzeige für Guess ein Model, das ein gestreiftes Kleid und einen geblümten Playsuit aus der Sommerkollektion der Marke trägt. Dieses Modell ist jedoch nicht real, auch wenn die Kleidung es ist.

Das Modell wurde von der Firma Seraphinne Vallora erstellt, deren Gründer der BBC sagten, dass sie gebeten wurden, das KI-realistische Modell im Rahmen der Sommerkampagne der Marke von Guess-Mitbegründer Paul Marciano zu erstellen. "Wir haben 10 Entwürfe für ihn erstellt und er wählte eine brünette Frau und eine Blondine aus, die wir weiterentwickelt haben", sagte Valentina Gonzalez.

Gonzalez und ihre Geschäftspartnerin Andreea Petrescu sagten, dass es nicht einfach ist, ein KI-Modell zu erstellen, und dass sie für eine große Marke wie Guess bis zu niedrige sechsstellige Beträge verlangen. Es gab Beschwerden über das Aussehen des Models, das besagte, dass es unrealistische Schönheitsstandards für Frauen durchsetzt. Die beiden glauben jedoch nicht, dass es die KI ist, die diese Standards durchsetzt.

"Wir kreieren keine unerreichbaren Looks - tatsächlich sieht das KI-Modell für Guess ziemlich realistisch aus", sagte Petrescu. "Letztendlich sind alle Anzeigen so gestaltet, dass sie perfekt aussehen und in der Regel Supermodels zu sehen sind, also ist das, was wir tun, nicht anders."

Auf die Frage, ob sie integrativere Beiträge schreiben können, sagen die beiden, dass sie es versuchen, aber die Nutzer engagieren sich einfach nicht mit denen, die die Schönheitsstandards von heute in Frage stellen.