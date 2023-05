KI interpretiert Der Herr der Ringe und Star Wars als Wes Anderson-Filme neu

HQ

Es wurde viel darüber gesprochen, ob KI stärker in den kreativen Prozess einbezogen werden sollte oder nicht. Während einige dafür sind, zu sehen, was KI auf den Tisch bringen kann, bevorzugen andere die Emotionen, die menschlicher Einfluss mit sich bringt, aber wenn Sie jemals in dieser Angelegenheit auf dem Zaun waren, könnten Ihnen zwei neue Trailer von Curious Refuge helfen, in diesem Argument Partei zu ergreifen.

Denn die KI-Filmfirma hat jetzt Trailer veröffentlicht, die The Lord of the Rings und Star Wars als skurrile Wes-Anderson-Filme neu interpretieren, und beide sind absurd gut produziert.

In Bezug auf die Menge an KI, die bei der Erstellung dieser Trailer verwendet wurde, gibt Curious Refuge an, dass KI bei der Ideengenerierung, dem Drehbuchschreiben, der Szenenersetzung, dem Schnitt, der Animation, dem Voice-Over und der Verteilung geholfen hat, was bedeutet, dass sie in jedem Aspekt der Erstellung des Trailers ihre bildlichen Hände hatte.

Schauen Sie sich beide Trailer unten an und lassen Sie uns wissen, welcher Ihr Favorit ist.