KI hilft dabei, die Identitäten von fünf Millionen Holocaust-Opfern wiederherzustellen, deren Namen in der Geschichte verloren gegangen sind

Mehr als fünf Millionen der sechs Millionen Juden, die im Holocaust ermordet wurden, sind inzwischen identifiziert worden, wie Yad Vashem, das World Holocaust Remembrance Center in Jerusalem (via Reuters) berichtet. Die Ankündigung markiert einen wichtigen Meilenstein in den jahrzehntelangen Bemühungen, die Identität der von den Nazis während des Zweiten Weltkriegs Ermordeten wiederherzustellen.

Yad Vashem sagte, dass, während rund eine Million Opfer unbekannt bleiben, Fortschritte in der künstlichen Intelligenz und maschinellen Lernen dazu beitragen könnten, bis zu 250.000 zusätzliche Namen aufzudecken, indem Hunderte von Millionen von Archivdokumenten analysiert werden, die zuvor zu umfangreich waren, um sie manuell zu verarbeiten.

"Hinter jedem Namen steckt ein Leben, das zählte"

Angesichts der rapide schwindenden Zahl der Holocaust-Überlebenden bezeichnete der Vorsitzende von Yad Vashem Dani Day an die Errungenschaft als Durchbruch und feierliche Erinnerung an eine unvollendete Mission.

" Hinter jedem Namen steckt ein Leben, das zählte, ein Kind, das nie erwachsen wurde, ein Elternteil, der nie nach Hause kam, eine Stimme, die für immer zum Schweigen gebracht wurde." sagte Dayan. "Es ist unsere moralische Pflicht, dafür zu sorgen, dass jedes Opfers gedacht wird, damit niemand in der Dunkelheit der Anonymität zurückbleibt."

Yad Vashem kündigte erstmals den Einsatz seines KI-gestützten Identifikationssystems im Jahr 2024 an, das es Forschern ermöglicht, Zeugenaussagen, historische Dokumente, Fotos und Filmaufnahmen mit Querverweisen zu versehen, um bisher unbekannte Opfer zu identifizieren. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Zentrum 4,9 Millionen Namen ausfindig gemacht.

Heute enthält die wachsende Online-Datenbank Yad Vashem, die in sechs Sprachen verfügbar ist, persönliche Aufzeichnungen, Zeugnisse und biografische Details, die den Familien geholfen haben, sich wieder mit ihrer Vergangenheit zu verbinden und Verwandten zu gedenken, die ohne Gräber zurückgelassen wurden.

"Die Nazis versuchten nicht nur, sie zu ermorden, sondern ihre Existenz auszulöschen", sagte Alexander Avram, Direktor der Namenshalle von Yad Vashem. "Durch die Identifizierung von fünf Millionen Namen stellen wir ihre menschliche Identität wieder her und sorgen dafür, dass ihr Andenken bestehen bleibt."