KI half einem Mann, eine große Geldsumme zurückzubekommen

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Ein Bitcoin-Besitzer behauptet, etwa 400.000 Dollar in BTC aus einer Wallet zurückgewonnen zu haben, die mehr als ein Jahrzehnt gesperrt war. Er erhielt Unterstützung von Anthropics KI-Chatbot Claude, wie Dexerto berichtete.

Ein Nutzer namens "Cprkrn" teilte seine Geschichte auf X und sagte, Claude habe ihm nach Jahren gescheiterter Versuche geholfen, wieder Zugang zu 5 Bitcoin zu bekommen. Zum Zeitpunkt des Schreibens handelt Bitcoin mit etwa 79.600 US-Dollar, sodass 5 BTC ungefähr 398.000 US-Dollar wert sind.

Die Brieftasche war seit den College-Tagen des Nutzers gesperrt. Ursprünglich kaufte er die Kryptowährung, als sie etwa 250 Dollar pro Coin wert war. Und schließlich verlor er den Zugriff, nachdem er das Passwort der Brieftasche geändert hatte, während... high zu sein. Und was war nach all den Jahren das richtige Passwort? "lol420fuckthePOLICE!*:)", wie vom Nutzer berichtet.

Das Passwort wurde wiederhergestellt, nachdem er Dateien von seinem alten College-Computer in Claude hochgeladen hatte. Die KI half dabei, die alten Dateien zu durchsuchen und eine ältere wallet.dat-Datei zu identifizieren, die offenbar vor der Passwortänderung entstand. Der Nutzer hatte Berichten zufolge auch eine alte Eselsbrücke, die half, die Wallet zu entsperren, sobald die richtige Datei gefunden wurde.

Viele weisen nun darauf hin, dass Claude die Sicherheit von Bitcoin nicht gebrochen hat, sondern dem Nutzer geholfen hat, alte Dateien zu sortieren, zu verstehen, was schiefgelaufen ist, und den Zugriff mit gültigen Wallet-Daten wiederherzustellen.