Wenn du jemals dachtest, ein KI-Begleiter könnte niedlich und harmlos sein, denk noch einmal nach. Der Verkauf dieses KI-gestützten Teddybärs wurde eingestellt, nachdem entdeckt wurde, dass er Ratschläge zu sexuellen Praktiken und Messerorten gibt.

Das Plüschspielzeug namens Kumma wurde vom in Singapur ansässigen FoloToy entwickelt und für 99 US-Dollar verkauft. Es integriert den GPT-4o-Chatbot von OpenAI und wurde als interaktiver Begleiter für Kinder und Erwachsene vermarktet.

FoloToy-CEO Larry Wang bestätigte, dass das Unternehmen Kumma und seine anderen KI-Spielzeuge vom Markt zurückgezogen hat, nachdem ein Bericht aus den Vereinigten Staaten Bedenken hinsichtlich seines Verhaltens geäußert hatte. Jetzt führt das Unternehmen eine interne Sicherheitsprüfung durch.

Laut PIRG reagierte der Teddybär nicht nur auf sexuelle Themen, die von den Ermittlern angesprochen wurden, sondern erweiterte sie auch mit grafischen Details, indem er Anweisungen für sexuelle Handlungen und sogar Szenarien mit Rollenspielen zwischen Lehrern und Schülern oder Eltern und Kindern anbot.

Das Spielzeug schlug auch vor, wo man Messer in einem Haushalt finden kann. Danach soll OpenAI den Entwickler wegen Verstoßes gegen die Inhaltsrichtlinien suspendiert haben. Gibt es noch ähnliche Produkte für Verbraucher? Wir wissen es nicht, aber betrachten Sie dies als eine sanfte Erinnerung.