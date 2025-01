KI-generierter Konzept-Trailer stellt sich das Harry-Potter-Reboot von HBO Max vor

HQ

Während Max sich darauf vorbereitet, das Harry-Potter-Universum mit einer Reboot-Serie wieder zum Leben zu erwecken, stellen sich die Fans bereits vor, wie es aussehen könnte. Ein von Fans erstellter, KI-generierter Konzepttrailer hat online Wellen geschlagen und bietet einen Einblick in eine neu gestaltete Welt mit einer frischen Besetzung und einer anderen Herangehensweise an die ikonische Geschichte. Der Trailer, der vom Multiverse of Movies-Kanal auf YouTube geteilt wurde, zeigt den Game of Thrones-Schauspieler Isaac Hempstead Wright als Harry Potter neben anderen imaginären Stars wie Milly Alcock als Hermine Granger und Noah Jupe als Ron Weasley.

Auch wenn diese Fan-Version für Aufregung sorgen wird, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass der eigentliche Casting-Prozess für das Reboot wahrscheinlich strenger sein wird. Berichten zufolge ist Max auf der Suche nach jüngeren Schauspielern, wobei Harry Potter voraussichtlich im Alter zwischen 9 und 11 Jahren besetzt werden soll. Die Besetzung ist noch unter Verschluss, aber Namen wie Sir Mark Rylance und Rachel Weisz wurden für Hauptrollen wie Dumbledore und McGonagall gemunkelt.

Obwohl das offizielle Premierendatum der Serie noch in der Schwebe ist, wird sie voraussichtlich im Jahr 2026 auf Max erscheinen. Im Moment müssen die Fans davon träumen, welche bekannten Gesichter in die Welt der Zauberer eintreten könnten.

Welche dieser Castings würdest du gerne im Reboot zum Leben erwecken?