KI-Elvis-Erlebnis von den Teilnehmern begeistert

HQ

Halten Sie Ausschau nach Willy Wonka Experience Glasgow, Sie haben Konkurrenz. Elvis Evolution von Layered Reality hat die Teilnehmer nach der Veranstaltung, die im Januar 2024 angekündigt wurde, schwer enttäuscht. Damals hieß es, die Show würde "KI verwenden und holografische Projektionen des Stars zeigen".

Es gab jedoch keinen holografischen Elvis, was Layered Reality später im Jahr 2024 deutlich machte. Das hielt die Teilnehmer jedoch nicht davon ab, ihrem Frust Luft zu machen. Mark und Tracey Baldwin zahlten 300 Pfund für ihre Super-VIP-Tickets, obwohl sie im Gespräch mit der BBC sagten, dass sie sich "eher wie Tassen als VIPs" fühlten.

"Es war von Anfang bis Ende ein Durcheinander, es gab keinen Elvis, es war nur ein Video von ihm, das man sich auf YouTube ansehen konnte", sagte Frau Baldwin. Layered Reality hat die Kritik erkannt und darauf reagiert und gesagt:

"Eine kleine Anzahl von Leuten hat darauf hingewiesen, dass sie aufgrund der ersten Ankündigung im Januar 2024 ein Hologramm-Konzert erwartet haben. Wie bei vielen komplexen Produktionen, die zwei Jahre in der Entwicklung sind, entwickelte sich das Konzept aus diesen frühen Phasen, und das wurde deutlich, als der Ticketverkauf im Oktober 2024 begann. Letztendlich haben wir die kreative Entscheidung getroffen, Elvis' Auftritte nicht zu imitieren. Diese Momente erwiesen sich als zu ikonisch und unersetzlich. Stattdessen verwenden wir KI, um Archivmaterial und in Momenten, von denen wir wissen, dass sie passiert sind, in denen es kein Filmmaterial gab, hochzuskalieren und so eine neue Linse auf seine Welt zu werfen."

Werbung:

Würdest du dir die Elvis Evolution ansehen?